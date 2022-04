Weil eine 42 Jahre alte Neustadterin beim Einparken am Montagnachmittag das Gaspedal mit der Bremse verwechselt hat, ist zu einem Unfall mit gravierenden Folgen und einem Schaden von rund 200.000 Euro gekommen. Wie die Neustadter Polizei informierte, wollte die Frau auf einem Privatgrundstück in der Karolinenstraße einparken. Doch sie fuhr durch den Tritt aufs Gaspedal zunächst in einen gemauerten Unterstand für Mülleimer und danach in eine abschüssige Hofeinfahrt, wo sie mit ihrem Wagen eine Mauer durchbrach und ein dort geparktes Fahrzeug streifte. Das Auto der 42-Jährigen kam letztlich in der Hofeinfahrt zum Stehen. Es wurde beim Unfall stark beschädigt und musste abgeschleppt werden.