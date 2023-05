Als eine Polizeistreife am Mittwochabend einen 53-Jährigen aus Elmstein in der Beerentalstraße in Lambrecht anhielt und kontrollierte, war sie von seiner Offenheit wohl ein wenig überrascht. Verkehrsteilnehmer hatten laut Polizeibericht den Mann bei der Dienststelle gemeldet, weil er in Schlangenlinien unterwegs gewesen war. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Elmsteiner keinen Führerschein besitzt. Er sei bereits seit 20 Jahren ohne die notwendige Lizenz unterwegs, gab der Mann freimütig zu Protokoll. Ein entsprechender Vortest ergab zudem einen Wert von 1,99 Promille Alkohol im Blut. Die Beamten stellten die Autoschlüssel sicher, der Mann musste in der Dienststelle eine Blutprobe abgeben. Ihn erwarten laut Polizei mehrere Strafverfahren.