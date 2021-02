Ein verbotenes Einhandmesser sowie knapp 20 Gramm Cannabis hat die Neustadter Polizei in der Nacht auf Donnerstag in und neben einem Auto sichergestellt. Der mit zwei jungen Männern besetzte Wagen war bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle in der Nachtweide überprüft worden. Weil es im Fahrzeuginnern nach Marihuana roch, wurde der Pkw durchsucht.