Von Mittwoch auf Donnerstag sind in Neustadt 20 neue Corona-Infektionen gemeldet worden. Das hat die Kreisverwaltung Bad Dürkheim mitgeteilt. Im Kreis hat es 24 Neuinfektionen gegeben. Zudem ist eine geimpfte, über 80 Jahre alte Person in Haßloch an oder mit Covid-19 gestorben. Für Landau und den Kreis Südliche Weinstraße hat das Gesundheitsamt am Donnerstag 55 weitere Corona-Fälle gemeldet. In der Verbandsgemeinde Annweiler ist eine hochbetagte Frau an oder mit Covid-19 gestorben.