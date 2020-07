Die besten Jungwinzer der Pfalz stehen fest. Eine siebenköpfige Jury, besetzt mit Top-Sommeliers aus ganz Deutschland, hat am Mittwoch 20 Nachwuchs-Weinmacher im Weingut Mussler in Bissersheim ausgezeichnet. Das teilt der Verein Pfalzwein mit. Unter den Besten im Wettbewerb „Die Junge Pfalz 2020/2021“ sind auch Winzer von sechs Weingütern im Verbreitungsgebiet der Mittelhaardter Rundschau: Bastian Klohr, Weinbiet Manufaktur in Mußbach, Michael und Thomas Andres, Weingut Andres in Deidesheim und Jochen Fleischmann, Weingut Heinrich Spindler in Forst. Gleich drei Winzer kommen aus Niederkirchen: Lukas Reinhardt vom Weingut Reinhardt, Gabriel und Simon Scheuermann vom Weingut Scheuermann sowie Jonas Seckinger vom Weingut Seckinger.

Keine Rangliste

Auf eine Rangliste wie noch im vergangenen Jahr wurde bewusst verzichtet. „Vielmehr geht es um die Gemeinschaft, das Miteinander und die Durchmischung verschiedener Charaktere aus unterschiedlichen Regionen zwischen Bockenheim und Schweigen-Rechtenbach“, so der Verein.