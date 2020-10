In der Landauer Straße in Neustadt, in Höhe der Jet-Tankstelle, ist es am Freitag gegen 17.30 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Wie die Polizei berichtet, waren zwei Autofahrer stadtauswärts unterwegs. Als der vorausfahrende 25-Jährige von der rechten auf die linke Fahrspur wechseln wollte, kam es zum Zusammenstoß mit dem Wagen eines 33-Jährigen. Dieser war gerade dabei, den jüngeren Mann zu überholen, was jedoch schief ging. Beide Autos gerieten ins Schleudern. Eines der beiden Fahrzeuge kam auf der Gegenfahrbahn zum Stehen. Beide Wagen waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der 25-jährige Unfallbeteiligte musste zur ärztlichen Untersuchung ins Krankenhaus. Nach ersten Erkenntnissen hat er sich der Polizei zufolge nur leichte Prellungen zugezogen. Der entstandene Gesamtschaden wird auf über 20.000 Euro geschätzt.