Auf dem Papier scheint das Auswärtsspiel des SC Neustadt in der 2. Bundesliga eine klare Sache. Der SCN gastiert am Samstag um 16.30 Uhr beim SV Würzburg.

Würzburg liegt mit zwei Siegen und acht Niederlagen auf dem vorletzten Platz der Tabelle, Aufsteiger SCN steht mit acht Siegen und drei Niederlagen auf Rang zwei. Doch der SCN ist gewarnt. Würzburg besiegte Uerdingen mit 11:7, und musste gegen Plauen eine knappe 15:16-Heimniederlage hinnehmen. Außerdem ist die Tendenz beim SCN: Steigerung gegen starke Gegner, weniger Konzentration bei vermeintlich schwächeren Clubs. Das beweist der mühevolle 12:8-Heimsieg gegen das Tabellenschlusslicht Laatzen vor zwei Wochen.

Doch natürlich möchte SCN-Coach Milos Sekulic den Platz in der oberen Tabellenregion festigen. Nach den Rundenspielen folgt ein Viertelfinale, die Platzierungen dienen dabei als Ausgangspunkt für die Paarungen.

Sekulic: „Als Tabellen-Zweiter sind wir natürlich Favorit. Aber es ist keine leichte Ausgabe. Die Halle ist anders, auswärts muss man sich immer auf andere Situationen einstellen. Die Partie wird kein Selbstläufer. Nur mit dieser Einstellung, dass wir das Spiel ernst nehmen, können wir auch gewinnen. Würzburg wird gegen uns zeigen wollen, dass das Team nicht so schlecht ist, wie der aktuelle Tabellenrang aussagt.“

Beim SCN trägt nach wie vor die Nachwuchsarbeit gute Früchte. In der ersten Mannschaft spielen eigene Nachwuchskräfte und erfahrene Spieler, die aus anderen Vereinen zum SCN gewechselt sind. Zwei Jungs aus der U 16, Elias Kluck (15 Jahre), Spieler auf der halb-linken Position und Torwart Erik Lindenau (14), sammeln jetzt Erfahrungen mit der Süddeutschen U15-Auswahl. Sie spielen am Wochenende mit der Süd-Auswahl beim Alves-Pokal in Hannover. Das Turnier bietet den jeweiligen Regional-Auswahlmannschaften eine Plattform, um sich mit Gleichaltrigen zu messen.

Duo international

Zur Vorbereitung auf das Turnier weilten Kluck und Lindenau mit dem Team Süd vergangene Woche für eine Woche auf einem Vereinsturnier in Istanbul. Im Team Süd waren 17-Jungs aus Nürnberg, Cannstatt, München und die beiden Jugendlichen aus dem SCN dabei. Die Gegner kamen aus Italien, Frankreich, Serbien, Griechenland, Ungarn, Niederlande und Bulgarien. Die beiden Schüler der 9. Klasse mussten nun einige Tests und Stoff aus ihren Schulen Käthe-Kollwitz-Gymnasium und Leibniz-Gymnasium nachholen. Doch die Reise war ein Erlebnis und Erfolg. „Wir sind als Mannschaft zusammengewachsen“, betonen beide. Gespielt haben sie auf den normalen Abmessungen, die auch für die Männer gelten, jeweils vier Viertel über je acht Minuten. Kurioses berichten sie: „Wir mussten an einem Tag immer in die Zimmer in den 17. Stock hoch laufen. Es war eine Disziplinar-Maßnahme der Trainer, weil einige nicht die vereinbarte Nachtruhe einhielten.“ In dem Turnier mit vier Gruppen holte das Team Süd in der Gruppenphase zwei Siege und siegte im Viertelfinale mit 14:10 gegen die Nationalmannschaft aus Bulgarien. Das Halbfinale gegen Ungarn verloren die Buben mit 9:18, das Spiel um Platz drei gegen Griechenland brachte eine 11:12 Niederlage. „Wir sind aber stolz auf die Platzierung“, sagt Lindenau. Kluck ergänzt: „Wir haben viel erlernt. Neue taktische Spielzüge, das aggressive Pressing. Wir waren wirklich ein klasse Team.“ Lindenau, der als Keeper bei allen Spielen jeweils eine Hälfte eingesetzt war, sieht noch Potenzial. „Wir sind stolz, aber nicht zufrieden, die Platzierung wurde zwar nicht erwartet, aber es könnte immer noch besser sein.“ Mit dieser Einstellung werden die beiden Jungs jetzt am Wochenende das Beste aus dem Team Süd herausholen. Und sind damit vielleicht auch Vorbild für die 1. Herrenmannschaft beim Auswärtsspiel in Würzburg. Wie immer können die SCN-Fans die Partie am livestream über Youtube verfolgen. Stichworte: Wasserball Würzburg-SCN, 2. Bundesliga.