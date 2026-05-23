Das erste Play-off-Spiel um Platz fünf der 2. Wasserball-Bundesliga zwischen den beiden Aufsteigern Laatzen und SC Neustadt war eine wilde Partie.

Das Ergebnis von 13:12 (4:2, 4:3, 1:3, 4:4) verrät wenig von der Dramatik, Kampfgeist und Willen der beiden Kontrahenten. Doch die größte Überraschung gab es erst nach Spielende. Ein Akteur verkündet, dass dies sein letztes SCN-Spiel gewesen sei. Der SCN war nur mit elf statt der 14 möglichen Spieler, angereist.

Laatzen, ein Ort in der Nähe von Braunschweig, ist in rund vier Stunden Fahrt zu erreichen, wenn es optimal läuft. Doch am Samstag waren die zwei Mannschaftsbusse des SCN fünf Stunden unterwegs. „Wir waren im ersten Viertel ein bisschen träge. Nach der langen Fahrt bei 30 Grad im Fahrzeug waren wir etwas angeschlagen“, verriet SCN-Coach Milos Sekulic.

Dennoch hatte das Team in der ersten Hälfte mit einer 8:5- Führung ein kleines Polster erarbeitet. Doch Gegner Laatzen hatte die kurze Halbzeitpause gut genutzt. Nach dem Treffer zum 9:5 durch Luis Ananias nach dem Seitenwechsel gaben die Gastgeber Gas. Es folgten sieben torlose Minuten für den SCN, Laatzen kam auf 9:8 heran.

Rolko verletzt

Beim SCN machte sich dann auch bemerkbar, dass es nur vier Ersatzspieler auf der Bank gab. Neben dem zweiten Keeper Hendrik Hummel war auch der zweite Center Vanja Pletikosic nicht dabei, er war mit Zweitspielrecht für seinen Stammclub Cannstatt im Einsatz. Lukas Rolko fehlte verletzt. Er zog sich am vergangenen Samstag einen doppelten Bruch eines Fingers zu. Sekulic: „Er hatte bei der letzten Partie gegen Würzburg trotz des Bruchs bis zum Schluss durchgehalten und die Zähne zusammengebissen. Aber für ihn ist die Saison jetzt natürlich zu Ende und er war deshalb nicht dabei.“

Ab der 2. Hälfte glichen die Gastgeber mehrmals aus, der SCN konnte nicht davon ziehen. Sein Team sei im 3. Viertel ein bisschen eingeschlafen. Doch das Ergebnis passe. Man müsse keinem Rückstand hinterherlaufen im Rückspiel, betonte Sekulic. Den Siegtreffer erzielte Luis Ananias. Der 22-Jährige nahm neben Timo van der Bosch die Centerposition ein und war insgesamt vier Mal erfolgreich.

„Am Ende nahm Milos eine Auszeit und wir sprachen dabei eine spezielle Variante an. Wir agierten als Doppelcenter und ich bekam den Ball“, beschrieb Ananias die Situation. Er war nicht zufrieden mit einigen Pfiffen der Unparteiischen. „Wir erhielten viele Stürmerfouls, da hätte man auch zu unseren Gunsten entscheiden können“, überlegte er.

Held hört auf

Kein Tor erzielte die eigentliche Hauptperson des Abends. SCN-Kapitän Matthias Held verkündete, dass dies sein letztes Spiel für das Team sei. Der 41-Jährige, der im Alter von 15 Jahren zum SCN kam, möchte sich seinen drei Frauen zuhause widmen. Neben seiner Ehefrau sind da noch die beiden sechsjährigen Zwillingsmädchen Maja und Thea.

Held: „Sie kommen jetzt in die Schule, sie haben selbst Hobbys. Ich möchte sie jetzt begleiten und meine Frau entlasten. Sie hat für mich viele Entbehrungen in Kauf genommen.“ Held denkt, dass der Abschied endgültig ist. Er wohnt in Grünstadt und muss daher rund 40 Minuten einfach unterwegs sein.

„Wenn ich zweimal ins Training konnte, war es schon gut. Aber in meinem Alter müsste man mehr machen, um mithalten zu können, um die „Altersschwäche“ auszugleichen“, betont er. Dass er jetzt nicht mit dem kommenden Rückspiel gegen Laatzen am nächsten Samstag seine Wasserball-Hose an den Nagel hängt, liegt daran, dass er an diesem Wochenende in Urlaub fährt.