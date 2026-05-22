In der Lutherischen Kirche präsentierten Moritz Stoepel und der Musiker Christopher Herrmann erstmals ihr gemeinsames neues Programm „Die (gar nicht so) Goldenen Zwanziger“.

Eine Premiere war am Donnerstagabend in dem kleinen beschaulichen Wachenheim zu erleben. Es war nicht das erste Mal, dass Künstler bei einer Veranstaltung des Kulturvereins Wachenheim ein Programm erstmals zeigten.

Die 1920er Jahre waren das Jahrzehnt zwischen zwei Weltkriegen, sie sind ein Zeitalter, von dem auch 100 Jahre später noch eine Faszination ausgeht. So lautet das Motto des Kultursommers Rheinland-Pfalz in diesem Jahr „Die Goldenen Zwanziger“. An dem wollte sich auch der Kulturverein Wachenheim beteiligen.

Inflation und Arbeitslosigkeit

Ganz so golden waren die 1920er Jahre nicht, schließlich waren sie in Deutschland auch das Jahrzehnt der Inflation, der hohen Arbeitslosigkeit, des Hungers und des aufkommenden Nationalsozialismus. In den Texten, die Stoepel rezitierte ging es um die verschiedenen Facetten der 1920er Jahre.

Viele Autoren und Texte aus dieser Zeit sind auch 100 Jahre später noch bekannt. Trotzdem wäre es hilfreich, wenn Stoepel Namen der Autoren und Titel der Texte mitgeteilt hätte, sei es mündlich oder schriftlich. Denn nicht immer weiß man gleich, welcher Text das ist. Im ersten Teil des Programms machte Stoepel zwischen den einzelnen Texten kaum eine Pause, so dass sie fast nahtlos ineinander übergingen. Es soll „eine große Geschichte sein“, nannte er später als Grund. Im zweiten Teil nannte Stoepel zumindest gelegentlich Autor und Titel.

Voller Körpereinsatz

Das Wort rezitieren ist fast noch zu schwach, um auszudrücken, wie Stoepel die Texte vortrug. Seine Stimme bewegte sich in allen nur möglichen Facetten, sein ganzer Körper, seine Arme, seine Hände waren ständig im Einsatz, um die Texte lebendig werden zu lassen. Und alle Muskeln seines Gesichts dürften den ganzen Abend ununterbrochen Schwerstarbeit geleistet haben, so vielfältig und ausdrucksvoll war die Mimik des Schauspielers. Nur die Versuche in verschiedenen Dialekten zu sprechen, waren nicht immer gelungen, so war etwa das Schwyzerdeutsch ziemlich daneben.

Das Aussehen und Auftreten von Stoepel passte bestens zur Zeit vor 100 Jahren. Stoepel hat eine graue enorme Lockenfülle, ein altmodisches weißes Hemd, schwarze Weste, schwarze Hose und grauschwarzer, langer Staubmantel erinnern an einen intellektuellen Flaneur früherer Zeiten.

Eindrucksvolle Musikbegleitung

Der Schauspieler Moritz Stoepel hat mit Christopher Herrmann einen bemerkenswerten musikalischen Partner an seiner Seite. Herrmann spielt Klavier, Cello, Gitarre und Saxophon. Sehr einfühlsam spielt er auf diesen Instrumenten zu den Texten, er begleitet sie, manchmal sehr zurückhaltend, manchmal intensiver und setzt dabei auch noch musikalische Akzente. Eindrucksvoll war es, als Herrmann kurze Zeit gleichzeitig Klavier und Saxophon spielte und sehr schön ein Solostück am Cello.

Auch Stoepel trägt musikalische Elemente zum Programm bei, so spielt er manchmal Klavier oder Gitarre, singt und er überzeugt mit einer guten Bluesstimme bei den Klassikern „Summertime“ und „Sometimes I feel like a motherless child“. Das Publikum war von der Premiere der „Die (gar nicht so) Goldenen Zwanziger“ sehr angetan. Ein Text von Hermann Hesse über einen „missglückten Abend“ war die Zugabe.