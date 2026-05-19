Ein 19-Jähriger aus Ludwigshafen hat hat in der Martin-Luther-Straße in Neustadt bei einer Verkehrskontrolle den Verdacht erregt, Drogen konsumiert zu haben. Die Beamten boten in der Nacht auf Dienstag einen Vortest an. Der junge Fahrer konnte ihn nicht durchführen, daher nahmen die Polizisten ihm eine Blutprobe ab und leiteten ein Verfahren ein. Die Einsatzkräfte stellten den Fahrzeugschlüssel sicher und informierten die Fahrerlaubnisbehörde.