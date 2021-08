Eine Schlägerei zwischen jungen Leuten hat für einen 19-Jährigen im Krankenhaus geendet. Laut Polizei hatten sich der 19-Jährige und sein Bruder am Dienstag gegen 20.50 Uhr in der Winzinger Straße auf dem rückwärtigen Rewe-Parkplatz aufgehalten, als es zum Streit mit Insassen eines anfahrenden schwarzen BMW der X-Reihe kam. Die fünf Insassen im Alter zwischen 14 und 18 Jahren seien ausgestiegen und hätten den 19-Jährigen angegriffen. Dabei erlitt er eine Gehirnerschütterung. In ihrem Wagen seien die jungen Leute dann über die Martin-Luther-Straße in Richtung Mußbacher Landstraße weggefahren. Das BMW-Kennzeichen ist laut Polizei nur bruchstückhaft bekannt. Zeugenhinweise nimmt sie telefonisch unter 06321/854-0 oder per E-Mail an pineustadt@polizei.rlp.de entgegen. rhp