Für größeres Aufsehen hat am späten Mittwochabend ein Einsatz des Rettungsdienstes und der Polizei in der Neustadter Konrad-Adenauer-Straße gesorgt. Wie die Polizei mitteilte, sollte eine stark alkoholisierte Frau, die sich in einer hilflosen Lage befand, medizinisch versorgt werden. Dabei entbrannte ein lautstarker Streit zwischen Anwohnern und unbeteiligten Personen mit gegenseitigen Beleidigungen. Der Grund für den Streit ist unklar, wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt. Die Polizisten mussten einen 19-Jährigen von der Einsatzstelle entfernen, da er deren Arbeit wiederholt behinderte. Ob er eine Verbindung zu der alkoholisierten Frau hat, ist laut Polizei nicht bekannt. Sie wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.