Eine 19-jährige Autofahrerin ist bei einem Unfall am Mittwoch gegen 11 Uhr schwer verletzt worden. Laut Polizeiangaben war die Frau auf der A65 in Fahrtrichtung Ludwigshafen unterwegs und wollte die Autobahn an der Ausfahrt Neustadt-Süd verlassen. Weil sie auf der regennassen Fahrbahn zu schnell fuhr, kam sie in der Rechtskurve nach links ab, überfuhr den Grünstreifen und blieb schließlich an einem Hang stehen. Mit schweren Verletzungen wurde sie in ein Krankenhaus gebracht.

An dem VW Golf entstand Totalschaden, außerdem wurden mehrere Leitpfosten beschädigt. Der entstandene Schaden wird auf etwa 11.500 Euro geschätzt. Zur Absicherung der Unfallstelle waren die Feuerwehren aus Edenkoben und Maikammer mit 34 Einsatzkräften vor Ort. Während der Wagen abgeschleppt wurde, musste die Abfahrt kurzfristig gesperrt werden.