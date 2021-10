Zehn neue Corona-Infektionen im Landkreis und drei in der Stadt Neustadt – das hat die Kreisverwaltung Bad Dürkheim am Dienstagnachmittag gemeldet. In Neustadt gibt es noch 85 infizierte Menschen, im Kreis noch 149. In der Stadt Landau und im Kreis Südliche Weinstraße wurden fünf weitere Infektionen gezählt. Neu betroffen sei das Gymnasium Edenkoben, so die dortige Kreisverwaltung, ein Schüler sei letzte Woche positiv getestet worden.