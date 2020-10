Im Kreis Bad Dürkheim sind am Dienstag zehn neue Corona-Fälle gemeldet worden, in Neustadt vier. Nach Angaben des Gesundheitsamts sind im Kreis 84 aktive Infektionen bekannt, insgesamt sind 506 Menschen bereits positiv getestet worden. In Neustadt sind aktuell 18 Menschen erkrankt, bislang waren es 180. Der Kreis ist noch knapp in der Gefahrenstufe orange des Corona-Warn- und Aktionsplans des Landes gelistet. Diese gilt ab 35 Fällen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche; gemeldet waren zuletzt 36 Erkrankungen. In der Stadt waren es in den vergangenen sieben Tagen 13 Fälle.

Im Kreis Südliche Weinstraße gibt es vier neue Covid-19-Infektionen, darunter ein Schüler der Berufsbildenden Schule in Edenkoben. Seit Ausbruch der Pandemie sind im Kreis 236 Menschen erkrankt.