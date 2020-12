Zu schnell unterwegs war in der Nacht auf Donnerstag gegen 1 Uhr der Fahrer eines VW Golf in Meckenheim. Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 18-Jähriger aus dem Landkreis Bad Dürkheim in Richtung Mußbach, als er auf der Hauptstraße zwei geparkte Autos rammte und selbst gegen eine Hauswand geschleudert wurde. Den Schaden schätzt die Polizei in Haßloch auf 12.000 Euro. Überhöhte Geschwindigkeit dürfte die Unfallursache gewesen sein.