Ein 18-Jähriger ist am späten Freitagabend kurz nach 23 Uhr vor dem Neustadter Saalbau von einer noch unbekannten Frau mit Pfefferspray verletzt worden. Wie die Polizei informiert, war der 18-Jährige mit einem anderen Mann in Streit geraten. Während des Konflikts sei die unbekannte Frau dazu gekommen und habe plötzlich und kommentarlos dem jungen Mann Pfefferspray ins Gesicht gesprüht. Der 18-Jährige erlitt dadurch starke Schmerzen im Gesicht. Die Täterin flüchtete in unbekannte Richtung. Die Polizei stuft die Tat als gefährliche Körperverletzung ein. Zur Aufklärung des Vorfalls bittet sie um Hinweise von Zeugen unter Telefon 06321 8540.