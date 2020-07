Glück im Unglück hatte am Mittwochmorgen eine 18-jährige Fahrradfahrerin aus Neustadt. Laut Polizei war die Frau ordnungsgemäß auf dem Radweg in der Martin-Luther-Straße und überquerte die Mönchgartenstraße. In dem Moment wollte ein 34-jähriger Autofahrer, der ebenfalls auf der Martin-Luther-Straße unterwegs war, in die Mönchgartenstraße abbiegen. Der Mann übersah die Radfahrerin, und es kam zum Zusammenstoß. Beim Sturz zog sich die 18-Jährige leichte Schürfwunden zu. Sie konnte im Anschluss weiterfahren.