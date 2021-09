Die Polizei Speyer hat einen stadtweiten Tuning-Kontrolltag veranstaltet. Dabei hat sie nach eigener Mitteilung am Sonntag zwischen 15 und 22 Uhr bei 18 von 84 kontrollierten Fahrzeugen bauliche Veränderungen entdeckt, die zum Erlöschen der Betriebserlaubnis oder zur eingeschränkten Weiterfahrt führten.

Bei der überwiegenden Mehrzahl der kontrollierten Fahrzeuge waren legale Veränderungen an den Autos vorgenommen worden, die nicht beanstandet werden mussten, teilte die Polizei weiter mit. Besonders auffällig war dem Bericht zufolge der Pkw eines 25-Jährigen, der gegen 21.30 Uhr auf einer Auffahrt zur Bundesstraße 39 kontrolliert wurde. Bei diesem war neben Veränderungen an der Auspuffanlage, an den Felgen und der Motor-Ansauganlage ein sogenanntes „Airride“-Fahrwerk verbaut, mit dem der Pkw bis auf den Boden abgelassen werden konnte. Da die Änderungen nicht in Kombination geprüft und abgenommen waren, war die Betriebserlaubnis erloschen und die Weiterfahrt wurde untersagt.

Bei anderen Verkehrsteilnehmern wurden unter anderem unzulässige Rad-/Reifenkombinationen, geänderte und zu laute Abgasanlagen, stark blendende Scheinwerfer, unzulässige Pedalauflagen und Tönungsfolien am Fahrerfenster sowie nachträglich angebaute Stoßfänger und Karosserieteile festgestellt. Insbesondere Veränderungen von Reifen, Felgen und Fahrwerk können das Fahrzeug unkontrollierbar werden lassen, betont die Polizei. Damit gefährde man nicht nur sich, sondern auch andere, warnen die Beamten. Anbauteile wie Spoiler können bei Unfällen Gefahren, insbesondere für schwächere Verkehrsteilnehmer, hervorrufen.

Mit 120 durch die 50er-Zone

Ziel der Aktion war laut Bericht auch die Aufklärung. Daher wurden von den Beamten viele Tuning-Ratgeber-Broschüren verteilt. Zudem wurden drei Motorradfahrer in der Straße Am Neuen Rheinhafen „geblitzt“, die die zulässige Höchstgeschwindigkeit erheblich überschritten. Gegen 16 Uhr wurde demnach ein 66-jähriger mit einem Spitzenwert von 120 Kilometern pro Stunde in der 50er-Zone gemessen, gegen 17 Uhr war dort ein 48-jähriger Motorradfahrer gleich schnell unterwegs. Da dieser zudem mehrfach an unübersichtlichen Stellen überholte und weitere Auffälligkeiten im Fahrverhalten hinzukamen, wurde gegen ihn ein Strafverfahren wegen Durchführung eines verbotenen Kfz-Rennens eingeleitet, so die Polizei. Gegen 17.30 Uhr wurde ein 21-jähriger Biker außerdem mit 110 Kilometern pro Stunde gemessen.

Die Polizeiinspektion kündigt an, auch künftig in Speyer im Interesse der Verkehrssicherheit ein verstärktes Augenmerk auf Überschreitungen der Höchstgeschwindigkeit, unzulässige Kfz-Veränderungen und zu laute Auspuffanlagen zu legen.