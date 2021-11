Zum Ausklang der Woche hat das Gesundheitsamt am Freitag über 17 neue Corona-Infektionen in Neustadt informiert. Für den Kreis Bad Dürkheim meldete die Behörde am Freitag 77 neue Infektionen innerhalb von 24 Stunden. Derzeit sind 354 Menschen im Kreis an Covid-19 erkrankt, in Neustadt sind es 144. Für Landau und den Kreis Südliche Weinstraße meldete das dortige Gesundheitsamt am Freitag 88 neue Corona-Fälle. Entsprechend der steigenden Fallzahlen steigen auch die Sieben-Tagen-Inzidenzen (Anzahl der Neuinfektionen innerhalb einer Woche bezogen auf 100.000 Einwohner) weiter an: Neustadt liegt nun bei 157,6, der Kreis Bad Dürkheim bei 173,7 und der Kreis Südliche Weinstraße bei 162,5. Es gilt aber weiterhin die unterste der drei Corona-Warnstufen.