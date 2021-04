Ein 17 Jahre alter Motorradfahrer ist am Samstagnachmittag bei einem Unfall in Lachen-Speyerdorf schwer verletzt worden. Er wurde per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Laut Polizei überholte der Motorradfahrer mehrere Fahrzeuge auf der K1 zwischen Neustadt und Lachen-Speyerdorf, als er mit dem Wagen einer 54-Jährigen kollidierte, die auf Höhe des Lindenhofs nach links abbog. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Die K1 war für die Dauer der Unfallaufnahme mehrere Stunden lang gesperrt.