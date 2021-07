Dass eine Prüfbescheinigung nicht gleich eine Fahrerlaubnis ist, musste ein 17-jähriger Mofafahrer am Dienstagmorgen einsehen. Er war gegen 9.50 in der Adolf-Kolping-Straße in Neustadt von Polizisten angehalten und kontrolliert worden. Der Grund: Er war mit einer Geschwindigkeit von etwa 45 km/h zu schnell unterwegs gewesen. Wie die Polizei mitteilt, besaß der 17-Jährige lediglich eine Prüfbescheinigung, jedoch keinen Führerschein. Die Fahrt des Jugendlichen endete somit. Die Fahrzeugschlüssel übergaben die Beamten dem Erziehungsberechtigten.