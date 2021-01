Noch nicht den Führerschein in der Tasche, und schon die erste Strafanzeige nach einer Spritztour am Hals. Ein 17-Jähriger ist in der Nacht auf Montag in der Goethestraße in Lachen-Speyerdorf von der Polizei angehalten worden. Er war den Beamten aufgefallen, weil er schneller als erlaubt unterwegs war. Bei der Kontrolle stellten sie fest, dass der junge Mann gar nicht am Steuer hätte sitzen dürfen. Denn den Führerschein hat er noch nicht gemacht. Strafbar hat sich auch die Halterin des Fahrzeugs gemacht, die ihm den Wagen zur Verfügung gestellt hatte.