Einen Diebstahl in der Stadtbücherei hat am Montag die Stadtverwaltung Neustadt gemeldet. Demnach wurden aus einem Kunstbuch über den spanischen Salvador Dalí gut anderthalb Kapitel oder 161 Seiten mit einem Messer herausgetrennt.

Als die zurückgegebenen Bücher in der Kunstabteilung eingeordnet werden sollten, war laut Büchereileiterin Diana Wilhelm „ein recht dickes Buch mit schiefem Rücken“ im Regal aufgefallen, das sich das Team dann genauer angeschaut habe. Beim Heraustrennen der Seiten sei zudem der Buchrücken durchschnitten worden. Das Ganze müsse am vergangenen Donnerstag passiert sein, da zurückgegebene Medien täglich zurück in die Regale gestellt würden und das beschädigte Buch dabei sicher entdeckt worden wäre.

Nicht zu ersetzen

Der Anschaffungspreis für das Buch liege zwar nur bei 19 Euro. Doch sei es im Handel vergriffen und werde nicht neu aufgelegt. „Das bedeutet, dass wir das Buch nicht ersetzen können“, so Wilhelm. Die Tat sei „extrem dreist und vor allem auch unnötig, da das Buch kostenfrei hätte ausgeliehen werden können“. Auch das Kopieren oder Abfotografieren wäre möglich gewesen.

Hinweise auf den oder die Täter sind unter 06321 855-1717 oder per E-Mail an stadtbuecherei@neustadt.eu möglich.