Zum Ende der Woche hat es in Neustadt 16 neue Corona-Infektionen gegeben. Das hat das Gesundheitsamt am Freitag mitgeteilt. Dies ist der stärkste Anstieg innerhalb von 24 Stunden seit mehreren Tagen. Entsprechend ist die Sieben-Tage-Inzidenz (Anzahl der Neuinfektionen innerhalb einer Woche bezogen auf 100.000 Einwohner) auf 78,8 gestiegen (Donnerstag: 63,8). Für den Kreis Bad Dürkheim hat das Gesundheitsamt 20 neue Infektionen gemeldet. Dort ist die Inzidenz auf nun 70,7 gestiegen. Aktuell gibt es 87 Covid-19-Patienten in Neustadt, im Kreis Bad Dürkheim sind 191 aktive Infektionen bekannt. Für Landau und den Kreis Südliche Weinstraße meldete das dortige Gesundheitsamt 28 weitere Corona-Fälle.