Am Samstag gegen 19.26 Uhr kam es in der Weinstraße in Deidesheim zu einem Verkehrsunfall. Ein 16-jähriger Radfahrer fuhr laut Polizei in Richtung Forst und prallte aus noch ungeklärter Ursache gegen einen ordnungsgemäß geparkten Pkw Der Radfahrer kam zu Sturz und erlitt eine Kieferverletzung. Er wurde vom Rettungsdienst zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf 1000 Euro.