Beleidigungen von einem Jugendlichen mussten sich Polizisten am Donnerstag gegen 18.30 Uhr auf dem Gelände der Ernst-Reuter-Schule anhören. Zwei Jugendliche sollten kontrolliert werden, einer von ihnen trat jedoch die Flucht an, als er den Streifenwagen erblickte. Er konnte aber eingeholt werden. Laut Polizei begann der erst 16-Jährige sofort, sich gegen die Beamten zu wehren, stieß Beleidigungen aus, zeigte mehrfach den Mittelfinger und drohte einem Polizisten, ihn fertigzumachen, sollte er ihm privat mal über den Weg laufen. Bei seiner Flucht warf er ein Plastiktütchen weg, in dem sich Marihuana befand. Ein Diensthund spürte auf dem Gelände weiteres Marihuana auf. Die Beamten leitete mehrere Strafverfahren ein, darunter Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und der Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz. Nicht das erste Mal, dass er mit Gesetz in Konflikt gerät.