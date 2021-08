Weil der Schlüssel im Zündschloss steckte, nutzte ein 16-Jähriger am Sonntagabend gegen 19.30 Uhr in der Haßlocher Werkstraße die Gelegenheit für eine Spritztour mit einem grauen Hyundai Getz, der nicht zugelassen war. Bei der Polizei gingen mehrere Anrufe von Zeugen ein, die einen grauen Kleinwagen ohne Kennzeichen in Niederkirchen, Meckenheim und Haßloch mit rasanter Fahrweise beobachtet hatten. Am Autohof in Haßloch kontrollierten Beamte den Wagen. Neben dem 16-Jährigen aus Bad Dürkheim waren vier weitere Jugendliche im Auto. Der Hyundai gehört einem Firmeninhaber aus Haßloch, für den der junge Mann gelegentlich arbeitet. Die Polizei ermittelt wegen Pkw-Diebstahls, Verkehrsgefährdung, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und fehlenden Versicherungsschutzes. Zeugenhinweise an die Polizei Haßloch, Telefon 06324/933-0 oder per E-Mail an pihassloch@polizei.rlp.de.