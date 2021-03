Ein 16 Jahre alter Jugendlicher ist am Donnerstag um 17 Uhr am Kohlplatz bestohlen worden. Die Täter erbeuteten Airpods und drei Halsketten. Der 16-Jährige ist nach Angaben der Polizei von zwei unbekannten Jugendlichen in einer Unterführung eines Gebäudes am Spielplatz angesprochen worden. Die beiden Täter fragten ihr Opfer nach Gegenständen. Sie nahmen dann die Airpods sowie die Halsketten an sich und flüchteten in Richtung Pulverturmstraße. Die beiden Täter werden so beschrieben: Einer ist 16 bis 18 Jahre alt, von schmaler Statur und etwa 1,70 Meter groß. Er hat kurze lockige Haare und trug schwarze Hosen und blaue Nike-Schuhe. Der zweite Täter ist auch 16 bis 18 Jahre alt und ebenfalls von schmaler Statur. Er trug eine schwarze Basecap, einen schwarzen Mund-Nasen-Schutz und eine schwarze Jacke mit einem gelben „A“. Hinweise von Zeugen an die Polizei, Telefon 06321/8540.