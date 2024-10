150 Jahre Sozialdemokratie in Haßloch: Grund genug für eine Jubiläumsveranstaltung der SPD am 26. Oktober mit Ministerpräsident Alexander Schweitzer als Festredner. Dabei wird aber nicht etwa der Gründung des Ortsvereins 1874 gedacht. Gefeiert werden genau genommen 150 Jahre „sozialdemokratische Umtriebe“ in Haßloch.

Als Geburtsstunde der deutschen Sozialdemokratie gilt die Gründung des Allgemeinen Deutschen Arbeitervereins 1863 durch Ferdinand Lassalle