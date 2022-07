Nach zweijähriger Pause richtet der TTV Neustadt am Wochenende seinen Weinstraßen-Cup aus. In zehn Wettkampfklassen starten 150 Aktive in der Sporthalle im Böbig.

Den Anfang machen die Mädchen und Jungen in den Altersklassen U13, U15 und U18 am Samstag ab 9 Uhr in den Einzelwettbewerben. Die D-Klasse der Erwachsenen beginnt um 11 Uhr, die C-Klasse um 12 Uhr. Weiter geht es am Sonntag mit der B-Klasse und ab 11 Uhr mit den besten Aktiven in der A-Klasse. Zunächst wird in Gruppen gespielt, wobei sich die ersten beiden für das nachfolgende K.O.-System qualifizieren. In den Doppeln gilt von Beginn an das K.O.-System.

TTV-Spielleiter Sebastian Edel und sein Organisationsteam gehen positiv an die Sache heran. „Wir haben nach der Pause diesmal ein etwas kleineres Turnier erwartet, zumal wir ja vom sonst üblichen Termin im Mai abgewichen sind. Die Anzahl der Teilnehmer liegt aber über unseren Erwartungen“, stellt Edel fest. Es sei den Organisatoren wichtig gewesen, wieder in Schwung zu kommen und die Veranstaltung überhaupt anzubieten. Zudem mache die Ausrichtung selbst großen Spaß. „2023 wollen wir, dann mit etwas mehr Vorlauf, wieder den angestammten Termin im Mai wahrnehmen“, erklärt Edel.

Anmeldung in zwei Turnierklassen

Wegen der kurzen Vorbereitungszeit fehlen viele Akteure, die etwas weiter weg wohnen. Viele der Anmeldungen stammen aus der Pfalz, zahlreiche aus dem benachbarten Baden. Zudem haben sich Aktive aus Hessen, Bayern, Nordrhein-Westfalen und sogar aus dem sächsischen Chemnitz angekündigt. Nachmeldungen sind an den Turniertagen möglich. Es ist erlaubt, in zwei Turnierklassen zu starten. So dürfen Jugendliche in einer der Erwachsenklassen antreten. „Wir sind froh, dass die Jugendklassen gespielt werden, da es ja hier zuletzt einen großen Exodus bei vielen Vereinen gab. Hier haben wir auch Meldungen aus Heilbronn und aus dem hessischen Bereich“, sagt Edel.

In der Herren-A-Klasse ist Johannes Willeke vom rheinländischen TTV Mülheim-Urmitz mit 2086 QTTR-Punkten der vom Papier her stärkste Akteur. Willeke war zuletzt noch bei den Deutschen Meisterschaften der Jugend 18 am Start und erreichte dort die K.O.-Runde.