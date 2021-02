Weder der Landrat noch die Beigeordneten des Kreises Bad Dürkheim haben sich bislang gegen das Coronavirus impfen lassen. Laut Arno Fickus, Sprecher des Kreises und Koordinator des Impfzentrums in der Salierhalle, seien sind diejenigen Kreismitarbeiter geimpft worden, die im Impfzentrum tätig sind und jeden Tag mit vielen Menschen zu tun haben. Im Donnersbergkreis ist das anders: Hier haben sich der Landrat und zwei Kreisbeigeordnete bereits im Januar impfen lassen, obwohl sie eigentlich erst später dran gewesen wären.

Unterdessen wurden im Kreis Bad Dürkheim bis Dienstagnachmittag sechs Neuinfektionen registriert, in der Stadt Neustadt gibt es neun neue Corona-Fälle. Das teilt das Gesundheitsamt mit. Im Landkreis DÜW sind zwei weitere Infektion mit der britischen Virusvariante festgestellt worden. Somit sind dort bislang zehn Fälle mit dieser Mutante nachgewiesen worden. In Neustadt bleibt es bei den bisher bekannten sechs Infektionen.

Was die Todesfälle betrifft, die im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion stehen: Wie das Gesundheitsamt Bad Dürkheim hinweist, handelt es sich um die beiden Verstorbenen, die am Montag von der Behörde gemeldet wurden und im Seniorenhaus der Awo in Lambrecht gelebt haben, um Nachmeldungen aus dem Januar.