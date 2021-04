Das Gesundheitsamt Bad Dürkheim hat am Donnerstag 39 neue Corona-Infektionen vermeldet: 23 Fälle betreffen den Landkreis Bad Dürkheim und 16 die Stadt Neustadt. Aktuell sind im Kreis 285 Personen mit Covid-19 infiziert, in Neustadt sind es 87. Die Sieben-Tage-Inzidenz in der Stadt ist auf 77,0 gestiegen. Ab Dienstag gelten daher neue Einschränkungen wie eine Maskenpflicht in der Fußgängerzone und die Rückkehr zum Terminshopping. Laut Gesundheitsamt sind im Kreis elf weitere Infektionen mit der britischen Mutation nachgewiesen worden, in Neustadt sind es acht. Es gab in den vergangenen 24 Stunden aber keine neuen Todesfälle. Das Gesundheitsamt Südliche Weinstraße hat 43 neue Fälle gemeldet aus dem Kreis Südliche Weinstraße und der Stadt Landau.

