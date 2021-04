Ein 15-Jähriger aus dem Rhein-Pfalz-Kreis hat in der Nacht zum Sonntag im Neustadter Stadtteil Lachen-Speyerdorf bei einer illegalen Spritztour einen Schaden von 8000 Euro verursacht. Zeugen hatten der Polizei am Sonntagmorgen gemeldet, dass im Bereich des Kreisels in der Flugplatzstraße mehrere Fahrzeugteile liegen. Die Ermittlungen ergaben, dass ein 15-Jähriger aus dem Rhein-Pfalz-Kreis in der Nacht unerlaubt das Auto seines Vaters genommen hatte, um mit dem Wagen eine Spritztour zu unternehmen. Der Minderjährige stand laut Polizei unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln. Im Bereich des Kreisels hat der junge Mann offensichtlich die Kontrolle über das Auto verloren und ist gegen ein Verkehrsschild gefahren. Der 15-Jährige setzte die Fahrt danach fort. Bei der Befragung sei der Jugendliche, der keine Fahrerlaubnis besitzt, uneinsichtig gewesen. Ihn erwarten nun mehrere Strafanzeigen – eine davon wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.