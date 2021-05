Ein 15 Jahre alter Radfahrer ist am Dienstag gegen 13.10 Uhr bei einem Unfall in der Waldstraße (Kreuzung Maxburgstraße) leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei übersah der Jugendliche an der Kreuzung ein Auto, das Vorfahrt gehabt hätte. Beim Zusammenstoß mit dem Wagen flog der Junge über das Lenkrad und landete auf dem Asphalt. Der 15-Jährige, der keinen Helm trug, zog sich eine Prellung am Handgelenk und Schürfwunden am Kopf zu. Der Rettungsdienst brachte ihn zur Behandlung ins Krankenhaus. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf 800 Euro.