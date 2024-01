Fehlender Versicherungsschutz hatte für einen 15-Jährigen bei einer Polizeikontrolle weitreichendere Konsequenzen: Wie die Polizei mitteilt, hielten sie den Haßlocher auf seinem E-Scooter am Donnerstag gegen 13 Uhr in der Speyerdorfer Straße an. Sie stellten fest, dass der für E-Scooter verpflichtende Versicherungsschutz fehlte. Nach und nach kam heraus, dass das Fahrzeug im August vergangenen Jahres in Haßloch gestohlen worden war, weshalb die Polizisten ihn sicherstellten. Der junge Mann muss sich nun wegen Diebstahls und Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten.