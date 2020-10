14 Autofahrer sind am Freitagmorgen in der Landwehrstraße in Neustadt dabei erwischt worden, dass sie schneller als die erlaubten 30 Stundenkilometern unterwegs waren. Wie die Polizei berichtet, hatte der schnellste unter den Autofahrern, die vor der Schule geblitzt wurden, 58 Stundenkilometer auf dem Tacho.