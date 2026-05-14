Der diesjährige Tributbock, den Lambrecht „am Dienstag nach der Pfingsd“ in Deidesheim abliefern muss, wird von Anna und Timm-Niklas Stahl überbracht.

Anscheinend hatte Franz am Mittwoch null Bock darauf, sich von fremden Menschen an den Hörnern anfassen zu lassen und mit einem Blätterkranz um den Hals still zu stehen, damit er fotografiert werden kann. Franz, ein Geißbock der Rasse Thüringer Waldziege aus der Zucht des Deidesheimers Oliver Wittmer, versuchte alles, um auszubüxen, doch ohne Erfolg. „Der ist ganz schön stark“, stellte Anna Stahl bei einem dieser Ausbruchsversuche fest. Anna und ihr Ehemann Timm-Niklas sind das Brautpaar, das den Bock am Dienstag nach Pfingsten nach Deidesheim bringen wird. Nur dank eines Eimers mit Futter, aus dem Lucy Wittmer, Tochter des Züchters, Franz mehrfach zu fressen gab, war das Tier einigermaßen zu bändigen. „Normalerweise ist er ruhig und sanft“, versicherte Wittmer. Franz, der mit drei Jahren noch nicht ausgewachsen ist und dessen Hörner deshalb auch erst eine Spannweite von 53 Zentimetern haben, ist der Sohn von Marcel, der vor zwei Jahren Tributbock war.

Seit 1404 muss Lambrecht jährlich einen Geißbock nach Deidesheim bringen, ursprünglich als Gegenleistung dafür, dass die Lambrechter im Deidesheimer Hinterwald ihr Vieh weiden und Holz sammeln durften. Im Laufe der Jahrhunderte wurde daraus eine Tradition, die seit 2025 Immaterielles Kulturerbe der Unesco ist. Früher musste der Mann, der zuletzt die Bürgerrechte verliehen bekommen hatte, den Bock durch den Wald führen, inzwischen ist es das Paar, das zuletzt geheiratet hat.

Schon als Schülerin mitgelaufen

Der Neustadter Timm-Niklas Stahl kannte diese Tradition bis vor kurzem nicht. Seine Ehefrau, die bis zur standesamtlichen Hochzeit am 8. Mai Anna Leidner hieß und aus Lambrecht stammt, ist das Brauchtum indes wohl bekannt. Sie ist als Grundschülerin mit der Lambrechter Delegation, die den Geißbock überbringt, nach Deidesheim gelaufen. Doch war es nicht ihre Idee, dass sie und ihr Ehemann den Tributbock überbringen.

Im Gegensatz zum vergangenen Jahr habe sich in diesem Jahr kein Paar für die Aufgabe beworben, berichtet der Lambrechter Bürgermeister Andreas Ohler (CDU). Er sei irgendwann unruhig geworden und habe das Standesamt gebeten, Paare, die ihr Aufgebot bestellen, zu fragen, ob sie die Tradition fortführen möchten. Timm-Niklas Stahl erzählt, dass die Familie seiner zukünftigen Ehefrau ihn in die Geißbock-Tradition eingeweiht habe. „Es ist eine schöne Sache, und ich denke, es ist wichtig, Traditionen zu erhalten“, unterstreicht Timm-Niklas Stahl.

Die kirchliche Trauung war am 9. Mai in der Hambacher Pauluskirche. Kennengelernt haben sich die beiden 30-Jährigen vor 14 Jahren am Neustadter Leibniz-Gymnasium, seitdem sind sie ein Paar. Studiert haben sie in Tübingen. Timm-Niklas, Sohn eines Neustadter Apotheker-Ehepaars, Pharmazie und Anna Physik. Sie arbeitet inzwischen in der Produktentwicklung eines Automobil-Zulieferers, während ihr Ehemann Doktorand an der Uniklinik Mainz ist. Der derzeitige Wohnort ist Frankenthal.

Freunde treffen, Familie, Wandern sowie Sport, vor allem laufen: Das sind die Freizeitbeschäftigungen des Ehepaars. Beide laufen Marathon, Anna ist außerdem Triathletin. Die Hochzeitsreise geht im August nach Australien zum Sydney-Marathon. Der Marsch durch den Wald nach Deidesheim am frühen Morgen des Pfingstdienstags ist für die beiden ein Spaziergang. Bequemer hat es Bock Franz, er wird fast die ganze Strecke gefahren.

Beim „Heimatabend“ am Pfingstsonntag (24. Mai, 15.30 Uhr) im Hof der Grundschule wird zum Bedauern von Ohler erstmals keine Theaterszene zur Geißbocktradition gezeigt. Auf Anfrage teilt Christine Klein, Vorsitzende des für den Heimatabend zuständigen Verkehrsvereins, mit, dass der Grund dafür eine Erkrankung der Organisatorin gewesen sei. Als Ersatz sollen etwa um 16.15 Uhr zwei Texte aus der Sicht eines Geißbocks von Barbara Nowotny und Markus Kern vorgetragen werden. Gegen 17 Uhr beginnt der offizielle Teil mit Übergabe des Bocks an das Ehepaar Stahl und der Ehrung von Jubiläumspaaren.