Ein Blick über die Stadt, Architektur und ganz viel Geschichte: Turmführer Noah Vief weiß, wie er seine Besucher für die Besonderheiten der Stiftskirche in Neustadt begeistern kann. Das Ungewöhnliche: Noah ist erst 14 Jahre alt.

Bevor die Turmführung losgeht, klärt Christoph Vief die Besucher über mögliche Gefahren auf. Er warnt vor engen Gängen, abgetretenen Stufen und natürlich vor der Höhe, die einigen Besuchern schon mal Angst machen kann. Dann übergibt er die Führung an seinen Sohn Noah Vief. Noah hält ein Bild aus seiner Mappe hoch und zeigt es den Teilnehmern seiner Führung. „Hier auf dieser Etage befinden wir uns und gehen nun weiter hinauf in den Südturm“, leitet er seine Gäste durch die Türme der Stiftskirche. Viele Besucher sind überrascht. Noah ist nämlich erst 14 Jahre alt und seit diesem Jahr schon festes Mitglied in der „Führer-Gilde“ der Stiftskirchengemeinde in Neustadt.

Davor war Noah selbst Besucher bei den angebotenen Führungen. Dabei hat ihn besonders die Geschichte der Glocken fasziniert. „Danach sind wir sicherlich über zehnmal bei Führungen mitgelaufen, weil sich Noah so sehr dafür interessiert hat“, erzählt der Vater des 14-Jährigen. Davon hat dann auch Oliver Beckmann, Pfarrer der Protestantischen Stiftskirchengemeinde, erfahren. Er hatte die Idee, dass Noah doch selbst Führungen anbieten könnte. Daraufhin hat Noah mit seinem Vater die kleine Ausbildung zum Turmführer absolviert.

Im Glockenstuhl der Stiftskirche: Zu den Glocken weiß Noah Vief besonders viel. Foto: Mehn

„Neben dem Wissen über die Geschichte der Kirche ging es dabei auch um eine Sicherheitseinweisung und den Umgang mit den Gästen“, erzählt der Neustadter Schüler. Daraufhin wurde er einem kleinen Test unterzogen und hat bestanden. „All das musste ich zusammen mit meinem Vater machen, da ich noch nicht volljährig bin“, sagt Noah. Insgesamt hat er nun schon vier Führungen durch die Türmerwohnung der Stiftskirche gegeben. Sein Vater ist immer dabei, doch er hält sich im Hintergrund. „Er wird immer besser, und ich lasse ihn einfach sein Ding machen und stehe ihm zur Seite, wenn er einen Rat braucht“, sagt Christoph Vief. Dabei ist besonders die Rückmeldung der Besucher wichtig. „Oft stellen die Teilnehmer Fragen zu Themen, die man vielleicht nicht thematisiert hätte. Das kann man dann gut in die nächsten Führungen einbauen“, sagt Noah.

Auf Kommando schnell die Ohren zuhalten

Weiter geht es für die rund zehn Teilnehmer hoch hinaus in den Südturm der Stiftskirche. Dabei kommen sie an der Wendeltreppe aus dem Jahr 1929 und dem Uhrwerk aus dem Jahr 1949 vorbei. Auch die fünf Glocken zeigt Noah seinen Besuchern. „Jeder Führer legt einen anderen Schwerpunkt. Meine Spezialität sind die Glocken. Zu ihnen weiß ich am meisten“, erzählt Noah stolz. Er erklärt den Besuchern, nach welchen Reformatoren die Glocken benannt wurden und welcher Ton zu welcher Glocke gehört. Dann ruft Noah ganz laut „Achtung“ und die Teilnehmer der Führung wissen, was jetzt zu tun ist. Schnell halten sich alle die Ohren zu und hören somit nur noch gedämpft das laute Glockenschlagen.

Dann geht es in die Türmerwohnung, in der der letzte Türmer Deutschlands, Heinrich Hayn, bis 1970 gelebt hat. „Aber welche Aufgaben hatte denn ein Türmer?“, will ein Teilnehmer der Führung wissen. Auch darauf hat Noah eine Antwort parat: „Ganz klassisch sollte der Türmer hier oben nach möglichen Bränden in Neustadt oder nach Feinden Ausschau zu halten.“ Auf dem Balkon angekommen, auf dem der Türmer patrouillierte, können die Besucher den Ausblick über Neustadt genießen. Sie sollen auch herausfinden, wo die damalige Stadtmauer verlaufen ist – Noah gibt ihnen anschließend die Auflösung. Dann geht es zum Nordturm der Stiftskirche. „Hier können wir die größte noch hängende Gussstahlglocke der Welt bestaunen“, klärt Noah seine Teilnehmer auf. Er gibt er ihnen noch einige Informationen zur Beschaffenheit der Glocke, bevor es für die Gruppe wieder die steile Treppe nach unten in das Erdgeschoss geht.

Nachtführungen geplant

Auch in Zukunft möchte Noah weiter Führungen geben: „Ich will so viele Führungen wie möglich machen und immer noch mehr dazu lernen.“ Immer samstags um 10 Uhr können Besucher an der Turmführung teilnehmen, die entweder von Noah oder einem seiner Kollegen geleitet wird. Außerplanmäßige Führungen für Gruppen sind auch möglich. Für den Rest der Sommerferien sind zudem einige „Nachtführungen“ geplant. Am 16. August sowie am 23. August von 21.30 bis 22.30 Uhr kann dabei Neustadt bei Dunkelheit bewundert werden. Eine Anmeldung ist dafür nicht erforderlich.