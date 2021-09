Die Polizei hat am Montag nach eigenen Angaben in der Dammstraße in Hambach von 7.30 bis 8.20 Uhr den Schulweg überwacht. Zehn Fahrer wurden mit überhöhter Geschwindigkeit gemessen und entsprechend verwarnt. Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug 66 km/h nach Abzug der Toleranz. Bei einer Kontrollstelle in der Amalienstraße in Neustadt benutzten vier Fahrzeugführer verbotenerweise ein Mobiltelefon während der Fahrt, und 14 Fahrer hatten keinen Sicherheitsgurt angelegt.