Laut Ortsvorsteher Kay Lützel waren 130 Bürger am Dienstagabend im Dorfgemeinschaftshaus bei der Infoveranstaltung zum Thema Tiefen-Geothermie der Bürgerinitiative Duttweiler. „Wir sind damit sehr zufrieden“, sagt Lützel, der auch einer der Sprecher der Bürgerinitiative ist. In einer längeren Präsentation wurde aufgezeigt, warum sich Bürger in Duttweiler Sorgen des bei Geinsheim geplanten Geothermiekraftwerks machen – und welche Fragen sie haben. Was Lützel freut: „Es waren viele Bürger aus Duttweiler da und Vertreter der Bürgerinitiative in Geinsheim, aber eben auch Bürger aus Diedesfeld, Gimmeldingen und Haardt. Das zeigt, dass sich die Menschen mit dem Thema beschäftigen.“ Die Bürgerinitiative möchte demnächst ein Gespräch mit der Firma Vulcan Energy Resources. „Es gibt so viele Vermutungen, daher brauchen wir Aussagen von Vulcan, was das Unternehmen genau vorhat“, so Lützel. Da man aber noch keinen Termin bei Vulcan bekommen habe, wolle sich nun auch Neustadts Bürgermeister Stefan Ulrich einschalten und um einen Termin für die Initiative bemühen.