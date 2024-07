Vom 5. bis 7. Juli lädt Lachen-Speyerdorf zum Festwochenende anlässlich der 1250-Jahr-Feier ein. Ortsvorsteher Claus Schick freut sich mit seiner gewählten Nachfolgerin Fabienne Gerau-Frisch auf „drei wunderschöne Tage“. Das Planungsteam habe „ein wunderbares Programm“ zusammengestellt.

Lachen-Speyerdorf feiert dieses Jahr seinen 1250. Geburtstag, denn 774 wurden die Orte „Lacha“ („Lache“, „sumpfiges Gelände“) und „Spiridorf“ („Dorf am Speyerbach“) erstmals in einer Schenkungsurkunde erwähnt, als die adeligen Brüder Richard und Gerbald ihren Grundbesitz dem Kloster Weißenburg für ihr Seelenheil übereigneten. Auf den Geburtstag weisen auch viele Stühle hin, die von Lachen-Speyerdorfer Bürgerinnen und Bürgern bemalt und im ganzen Ort verteilt wurden. Nun steuert das bunte Programm der Festlichkeiten auf seinen Höhepunkt zu, der Lachen-Speyerdorfer Flugplatz verwandelt sich am Wochenende in eine große Feiermeile.

Am Freitag startet die Feier um 16 Uhr mit einem zweistündigen „Kids Nachmittag“, an dem auch die „Blaulichtfamilie“ (Feuerwehr, Polizei, Deutsches Rotes Kreuz) und die Forstverwaltung Landesforsten mit der Wild- und Waldschule teilnehmen werden. Außerdem warten Kinderschminken, eine Hüpfburg, Bubble-Soccer und ein Ballonclown auf die Kinder. Direkt im Anschluss um 17.45 Uhr stellt sich der Karnevalclub Rot-Weiss mit einem Flashmob vor der Bühne vor, bevor Partymacher DJ Thomas ab 20 Uhr unter dem Motto „Mallorcaparty meets 80er/90er“ auflegt. Parallel soll im Hangar, der Halle des Flugsportvereins, das deutsche Viertelfinalspiel bei der Fußball-EM übertragen werden.

„Was wären wir ohne die Vereine?“

Am Samstag beginnt das Programm um 11 Uhr auf der Bühne mit der Begrüßung und Salutschüssen des Schützenvereins. Um 11.30 Uhr singt der Gesangverein 1857 Lachen unter Leitung des neuen Chorleiters Jörg-Martin Schreieck-Hans. Um 12 Uhr stellt sich die TuS Lachen-Speyerdorf unter dem Motto „Wir sind inklusiv“ vor, um 12.30 Uhr spielt das StartUp-Orchester des Musikvereins Lachen-Speyerdorf mit der Tonband Diedesfeld. Um 13.30 Uhr singen die Notenhüpfer, der Kinder- und Jugendchor von ChorKult Lachen-Speyerdorf, bevor um 14 Uhr das StartUp-Orchester mit den Jugendorchestern aus Königsbach und Hambach für Stimmung sorgt. Die Notenhüpfer treten um 15 Uhr ein weiteres Mal auf, um gemeinsam mit Schülerinnen und Schülern der August-Becker-Schule zu singen, bevor um 15.30 Uhr die Landfrauen das anlässlich des Dorfjubiläums geschriebene Kochbuch vorstellen. Um 16 Uhr tritt dann ChorColores, der Erwachsenenchor von ChorKult, auf, bevor der KC Rot-Weiss gegen 16.30 Uhr mit seinem Elferratsauftritt den Tag der Vereine beendet.

Während des gesamten Bühnenprogramms sind der Förderverein der August-Becker-Schule, der Kleintierzuchtverein, die Landfrauen, der Nabu, die Obst- und Gartenbaufreunde, die Pfadfinder, der Tennisclub Blau-Weiss, die TuS Lachen-Speyerdorf, der Fallschirmsprungverein, der Karnevalclub, die Weinfreunde, die Feuerwehr, ChorKult, die evangelische Gemeinschaft und die protestantische Kirchengemeinde mit Mitmachständen auf dem Gelände vertreten und informieren über ihre Tätigkeiten.

„Lachen-Speyerdorf lebt ja von seinen Vereinen, vom ehrenamtlichen Engagement, da ist es doch logisch, dass die Vereine sich hier präsentieren können. Denn was wären wir ohne die Vereine?“, so Noch-Ortsvorsteher Claus Schick, der bei der Wahl im Juni nach 15 Jahren im Amt nicht mehr angetreten war. Nach einer etwa dreistündigen Pause heizen dann ab 20 Uhr „The Bombshells“, eine Coverband aus der Pfalz und Mannheim, den Besuchern ein.

Festakt am Sonntag

Das Sonntagsprogramm beginnt um 10 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst, der musikalisch vom Projektchor „1250 Jahre“ und dem Musikverein Lachen-Speyerdorf begleitet wird, bevor ab 11 Uhr der offizielle Festakt 1250 Jahre Lachen-Speyerdorf auf der Bühne mit verschiedenen Festreden, Grußworten der Weinprinzessin und der Partnergemeinde Lachen im Allgäu und einem Platzkonzert des Musikvereins stattfindet. Im Anschluss wird zum gemütlichen Beisammensein mit dem Musikverein eingeladen, bevor gegen 15 Uhr die Feierlichkeiten enden. „Wir hoffen sehr, dass die Leute merken, wie viel Herzblut in die Veranstaltung gesteckt wurde. Ich freue mich schon sehr auf die Feier und hoffe, es geht allen so“, betont Fabienne Gerau-Frisch. Ihre Amtseinführung als neue Ortsvorsteherin ist bei der konstituierenden Sitzung des Ortsbeirats am 15. Juli.

Während des gesamten Festwochenendes kann außerdem die Ausstellung „Guggemol – Lachen-Speyerdorf in alten Bildern“ im Schulungsraum des Flugsportvereins (Villa Ost) besucht werden.