Das Herz der Weinstraße steht schon über den Namen in der Pflicht, etwas für Wein und Weingenuss zu tun. Die Stadt Neustadt hat vergangenes Jahr sogar eine eigene Verkostungsreihe ins Leben gerufen. Warum sie dort Änderungen vornimmt und jetzt auf Weißwein setzt.

Die Tourist, Kongress und Saalbau (TKS) GmbH trommelt für Neustadt, denkt sich Aktionen aus, um die Stadt im Gespräch zu halten und attraktiv für Besucher zu machen. Dazu gehört für das selbst ernannte Herz der Weinstraße natürlich auch der Wein. Was sich übers Deutsche Weinlesefest, den großen Winzerfestumzug sowie die Wahlen zur Deutschen und Pfälzischen Weinkönigin ja schon von selbst ergibt. Aber rund um diese Höhepunkte im Herbst gibt es ja noch viele weitere Monate.

Die gehören zwar überwiegend den Weindörfern und den dortigen Festen, die die TKS auch gar nicht antasten will. Aber sie will weitere Akzente setzen. Daher wurde vergangenes Jahr die Reihe „Wein.Event“ ins Leben gerufen. Das sind groß angelegte Verkostungstage mit jeweils gut 100 edlen Tropfen. Gut zu erkennen sind die Veranstaltungen immer am Zusatz „im Glas“. Mit dem Premierenjahr 2023 waren die TKS-Verantwortlichen zufrieden. Und sie legten einen fulminanten Start in 2024 hin: Denn beim „rosa Leuchten“ (einer Rosé-Weinprobe) Ende März „waren wir sogar ausverkauft“, sagt Frank Weisenburger, der als Eventmanager bei der TKS dafür verantwortlich ist, dass alles gut über die Bühne geht.

120 Weine können verkostet werden

Aktuell hat er schon die nächste große Probe zu organisieren: Am Sonntag heißt es ab 13 Uhr im Tagungsbereich des Saalbaus „Weißwein im Glas“. 120 Weine sind dabei, 50 davon aus Neustadt, dazu kommen weitere pfälzische Winzer. „Aber auch die anderen deutschen Anbaugebiete sind vertreten sowie Länder wie Italien und Frankreich“, sagt Weisenburger. Wer sich ans 2023 eingeführte Konzept erinnert, merkt aber schnell, dass sich bei aller „im Glas“-Begeisterung etwas geändert hat. Richtig: Vor einem Jahr lud die TKS noch zweimal ganz gezielt zu Riesling- und Sauvignon-Blanc-Proben. Die fehlen diesmal – und zwar aus einem ganz bestimmten Grund, so Weisenburger: „Wir hatten Rückmeldungen, dass den Gästen die Konzentration auf eine Rebsorte zu speziell war. Sie wollen lieber eine größere Bandbreite.“ Dem trage man nun Rechnung. Im Prinzip werden die zwei Proben fusioniert und erweitert – und nun als „Weißwein im Glas“ angeboten. Der Vorverkauf laufe gut, freut sich Weisenburger auf die bisherige Resonanz.

Das zeige, dass man sich richtig entschieden habe. Außerdem gibt es 2024 eine große TKS-Weinprobe weniger – „eben weil wir ab Mai so viele Weinfeste in Neustadt haben, da wollen wir nicht auch noch so viele Angebote machen“. Dieses Jahr werden die Weinproben zweimal an einen verkaufsoffenen Sonntag gekoppelt: Rosé im März und Rotwein im November, der Weißwein jetzt am Sonntag geht dagegen alleine an den Start. Auch das werde so gewünscht, sagt Weisenburger: „Eine Ladeninhaberin war 2023 bei uns und hat sich gefreut, dass nicht alles an verkaufsoffenen Sonntagen stattfindet und sie dann auch zu einer Probe kommen kann.“ Er sei froh, dass das Konzept mit den TKS-Weinangeboten so gut angenommen werde, so Weisenburger. „Auch jetzt haben wir wieder viele tolle Weine dabei. Ich bin gespannt, wie alles ankommt.“ Wenn das Wetter mitspielt, wird am Sonntag auch ein Außenbereich eingerichtet. „Ansonsten planen wir aber die Verkostung im Innenbereich, da können wir kein Risiko eingehen.“

Info

„Weißwein im Glas“, Sonntag, 13 bis 18 Uhr, Tagungsbereich des Saalbaus. Tickets kosten im Vorverkauf 18 Euro. Erhältlich sind sie bis Freitag, 17 Uhr, bei der Tourist-Info oder online auf der Homepage der Stadt. An der Tageskasse kostet der Eintritt 20 Euro.