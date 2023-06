Ein Flächenbrand in der Landwehrstraße hat die Neustadter Feuerwehr am Montagnachmittag gefordert. Gegen 16 Uhr teilte Feuerwehrsprecher Bernd Kaiser auf Anfrage mit, dass das Feuer unter Kontrolle sei. Allerdings seien aufgrund der großen Trockenheit noch umfangreiche Nachlöscharbeiten erforderlich, damit sich das Feuer nicht noch einmal entfacht. Laut Kaiser brannte eine Fläche von etwa 1000 Quadratmetern. Die Landwehrstraße musste vorübergehend gesperrt werden. Eine Rauchsäule war gut sichtbar. Der Brandort liege direkt neben der Asylunterkunft, so Kaiser. Die Wehr war mit 25 Einsatzkräften vor Ort. Verletzt wurde niemand.