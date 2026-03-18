Das Plopsaland startet mit einer neuen Attraktion in die Saison: Ab Sonntag dreht die Familienachterbahn „100% Wolf“ ihre Runden. Das ist nicht die einzige Neuerung.

Im Plopsaland laufen die letzten Vorbereitungen. Im Park wird noch gebohrt, gehämmert und letzte Hand angelegt. Bis Sonntag soll alles fertig sein. Dann startet das Plopsaland Deutschland in Haßloch nicht nur in die neue Saison, sondern eröffnet auch eine neue Großattraktion: die Familienachterbahn „100% Wolf“.

„Es ist das erste Mal, dass wir unter dem neuen Namen die Saison eröffnen“, sagt Bernd Beitz, Direktor Deutschland der Plopsa-Gruppe, bei einem Vorabtermin am Mittwochmorgen. Während unten im neu geschaffenen Themenbereich in der Mitte des Parks noch Mitarbeiter Rindenmulch verteilen, jagen oben bereits die ersten Testfahrten über die Strecke – mit bis zu 55 Stundenkilometern über 645 Meter Schiene.

„Königsdisziplin“ für Achterbahndesigner

Mehr als zwölf Millionen Euro hat Plopsa laut Beitz in den neuen Themenbereich investiert. Auf rund 7000 Quadratmetern ist eine Welt entstanden, die die Figuren aus der Animationsreihe „100% Wolf“ aus dem Hause Studio 100 aufgreift, der belgischen Muttergesellschaft hinter der Plopsa-Gruppe. Im Zentrum steht Freddy, die Hauptfigur der Serie: ein Junge, der eigentlich zum Werwolf werden soll und am Ende als Werpudel seinen eigenen Weg findet. Aus dieser Stoffwelt ist nun eine Familienattraktion geworden, für die rund 170 Tonnen Stahl verbaut wurden.

Mit dem Saisonstart wird im Plopsaland auch die neue Familienachterbahn »100% Wolf« offiziell eröffnet. Im Mittelpunkt des neuen Themenbereichs steht die Figur Freddy. Foto: Kai Mehn

Für Beitz ist „100% Wolf“ weit mehr als nur eine neue Bahn. Er nennt sie eine „parkprägende Großattraktion“ und zugleich die „Königsdisziplin für Achterbahndesigner und Konstrukteure“. Denn eine Familienachterbahn müsse etwas leisten, woran viele andere Anlagen gar nicht gemessen würden: Sie soll Kindern die Scheu nehmen, ohne diejenigen zu enttäuschen, die Tempo, Dynamik und ein gewisses Maß an Nervenkitzel erwarten. Es gehe darum, gemeinsame Erlebnisse für alle Generationen zu schaffen. Den besonderen Reiz der Anlage beschreibt Beitz mit einem Bild aus der Musik: „Ich vergleich es mal mit einer Sinfonie. Wenn die Elemente aufeinander abgestimmt sind – Streckenverlauf, Geschwindigkeit, Lastwechsel, die Kräfte, die wirken –, dann kommt so eine Bahn dabei raus.“

Bis zu 1000 Besucher pro Stunde

Auch technisch folgt die Bahn genau dieser Idee. Die Schienenlänge beträgt 645 Meter, die Fahrstrecke liegt mit rund 760 Metern jedoch deutlich darüber. Der Grund: Auf den letzten Metern fährt der Zug rückwärts, während eine Weiche umgestellt wird. „Diese Gesamtkonzeption setzt neue Standards bei Familienachterbahnen“, so Beitz. Damit möglichst viele Besucher fahren können und lange Wartezeiten nicht abschrecken, wurde auch auf einen hohen Durchsatz geachtet. Drei Züge sind gleichzeitig auf der Strecke unterwegs, jeder mit 20 Plätzen. So kommt die Bahn auf eine Kapazität von rund 1000 Personen pro Stunde. Dass mehrere Züge zugleich fahren, sorge auch dafür, dass der neue Bereich lebendig wirke und permanent in Bewegung sei.

Plopsa weiß aus Besucherumfragen seit Längerem, dass vor allem Attraktionen beliebt sind, die Familien gemeinsam erleben können. Genau diesen Nerv soll „100% Wolf“ treffen, nur eben auf Schienen. Zugleich schließt die neue Bahn eine Lücke im bisherigen Angebot: Zwischen dem „Tabaluga-Coaster“ im Plopsa Indoor und den großen Achterbahnen „Expedition GeForce“ und „Sky Scream“ fehlte bislang ein passendes Bindeglied.

Weitere Neuerungen geplant

Die neue Achterbahn ist laut Beitz auch ein wichtiger Baustein in der strategischen Entwicklung. Der Park soll sich Schritt für Schritt zum Resort wandeln. „Wie haben unsere Besucherzahle durch viele Investitionen schon deutlich erhöht“, sagt Beitz. Die Zielmarke bleibe es, eine Million Besucher pro Jahr zu knacken. Wie sehr eine einzelne Attraktion darauf einzahle, könne man nicht beziffern. „Sie ist ein Teil unseres Gesamtangebots.“

Doch nicht nur im Park selbst soll sich in dieser Saison sichtbar etwas bewegen. Bereits in wenigen Wochen soll der Startschuss für Plopsaqua fallen. Ab Sommer werde die Baustelle deutlich wahrnehmbar sein, ab Herbst wachse das Projekt dann sichtbar in die Höhe, sagt Beitz. Die Eröffnung des Wasserparks ist für den Jahreswechsel 2027/2028 geplant. Er werde „ein einmaliger Wasserpark für die Region und darüber hinaus“.

Noch in diesem Jahr soll auch der Baubeginn für einen „Xtreme Spinning Coaster“ in Zusammenarbeit mit Tomorrowland folgen. Hinzu kommen ein neues Restaurant und die „Coaster Cave“, die ebenfalls am Sonntag als Veranstaltungsort für Firmen eröffnet wird.

Online-Buchungsplattform

Parallel arbeitet das Unternehmen an der Infrastruktur rund um den Park. Mit der Klärung der Abwasserfrage seien die letzten baurechtlichen Hürden für die Errichtung eigener Übernachtungsmöglichkeiten aus dem Weg geräumt. Parallel entstehe eine eigene Online-Buchungsplattform, die neben eigenen Übernachtungsangeboten auch die Partnerhotels vermarkten soll. „Unser Partnernetzwerk stellt schon jetzt 3000 Betten. Das ist keine Übergangslösung, bis wir unsere eigenen Hotels haben“, betont Beitz. „Wir wollen den Park und den Wasserpark füllen und dafür brauchen wir auch langfristig unsere Hotelpartner.“ Künftig sollen über die Plattform auch weitere touristische Angebote aus der Region buchbar sein. „Wir arbeiten mit Hochdruck daran, ein Impulsgeber für den Tourismus hier in der Region und in ganz Rheinland-Pfalz zu werden“, sagt der Plopsa-Direktor.

Wie wichtig der Standort inzwischen für die Gruppe ist, zeigt auch ein Blick auf die wirtschaftliche Bedeutung des Parks: Im vergangenen Jahr erwirtschaftete die Plopsa-Gruppe laut Beitz mehr als 100 Millionen Euro Umsatz. Der Standort in Haßloch zähle neben dem Mutterpark im belgischen De Panne zu den beiden umsatzstärksten Parks.