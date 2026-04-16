Die Schreinerei Schnautz in Niederkirchen feiert 100. Geburtstag. Der Meisterbetrieb hat sich dank seines Portfolios bewährt, ohne sein Herzstück zu vernachlässigen.

Bei den Schnautz’ ist fast alles Familiensache. Gerade hat Florian Schnautz, der Junior im Hause, seit sechs Jahren ebenfalls nach der Lehre und Gesellenjahren mit dem Meisterbrief in der Tasche, eine Planung für eine Küche digital fertiggestellt und legt diese bereit. Mit seinem Vater Jürgen (56), dem derzeitigen Seniorchef des Betriebs, und seiner Mutter Ute (55) bespricht er seine Überlegungen, die er dann in die Tat umsetzen möchte.

Kreativität, aber auch individuelle Maßstücke, vom Einbauschrank über Küchen und Esszimmertischen bis hin zu Waschtischen im Badezimmer, sind das Herz der Schreinerei. Es sind Unikate, die heute immer wieder oder gar wieder öfters gefragt sind. „Es gibt noch die Privatkunden, die sich vom Schreiner solche Teile fertigen lassen“, erzählt Jürgen Schnautz. Und der Markt dafür wachse wieder. Ganz zur Freude seines Sohnes Florian, dem dieser Bereich besonders am Herzen liegt.

In Garage begonnen

Denn der Junior will zurück zu den Ursprüngen, dem Bau von Massivmöbeln. So wie es einst sein Urgroßvater Johannes vor genau 100 Jahren in einer Garage in der Saarstraße begonnen hat, ehe zwölf Jahre später der Betrieb in die Forster Straße 14 verlegt wurde. Seit diesem Zeitpunkt hat die Schreinerei Schnautz dort ihren Sitz, auch wenn erst 1965 der Umzug in die Forster Straße 3 erfolgte. 2014 ist der Betrieb mit dem Neubau einer Lagerhalle gegenüber der Werkstatt und dem Büro erweitert worden.

Während in den ersten Jahren der Bau von Massivholzmöbeln im Vordergrund stand, hat sich das Berufsbild und damit das Tätigkeitsfeld in den Jahrzehnten danach deutlich verändert. Die Zeit der Fertigteile bei Fenstern und Türen ging auch nicht an der Firma Schnautz vorbei. Dazu kamen noch elektrische Rollläden, Fliegengitter, Plissees, Hoftore und vieles mehr. „Es gibt eben viele Dinge, die maschinell deutlich günstiger gefertigt werden können, die ein Schreiner aber auch als Einzelstücke bauen kann“, erzählt Jürgen Schnautz.

So ist dieser Bereich auch sein Aufgabengebiet geworden, ohne, dass er die eigene Fertigung aus den Augen verloren hat. Der Seniorchef ist auch häufig auf den Baustellen unterwegs und baut die Teile ein. Seine Frau Ute kümmert sich derweil um das Büro, während Sohn Florian den Möbelbau wieder als zweites Standbein in die Werkstatt zurückgeholt hat.

Schon als Kind in der Werkstatt

Nach seiner Ausbildung zum Tischler stieg Florian Schnautz vor genau zehn Jahren in den elterlichen Betrieb ein. Dabei ging es nach der Gesellenzeit für ihn gleich mit der Meisterschule weiter. Seit sechs Jahren hat der 29-Jährige wie schon sein Großvater Günter (1960) und sein Vater Jürgen (1993) den Meisterbrief in der Tasche. Dass bei ihm das Herz für individuelle Möbelstücke schlägt, bewies der Junior schon bei seinem Meisterstück, ein aufwendig gefertigtes Eck-Weinsideboard aus Massiveiche mit weiß lackierten Glasablagen und verschiedene Auslassungen für Flaschen und Gläser. „Ich bin von klein an da reingewachsen. Als Kind habe ich bei meinem Opa viel Zeit in der Werkstatt verbracht“, erinnert sich Florian Schnautz. Seine ersten Holzarbeiten fertigte er mit der Laubsäge.

„Unser Schwerpunkt liegt in dem Mix, dass wir sowohl Fertigteile verbauen, aber auch individuelle Lösungen anbieten können“, sagt er. Deshalb lege man auch großen Wert darauf, dass nicht alle Mitarbeiter auf den Baustellen unterwegs seien. „Mindestens ein Geselle ist immer in der Werkstatt“, erzählt Florian Schnautz. Diese Arbeitsaufteilung habe sich auch bewährt. Zwar ist Günter Schnautz aus Altersgründen nicht mehr aktiv in der Werkstatt. Der 89-Jährige lässt es sich aber nicht nehmen, dort ab und an vorbeizuschauen.

Am Samstag und Sonntag Tag der offenen Tür

Zum Unternehmen Schnautz gehören heute sechs Mitarbeiter und ein Auszubildender. Über 3000 Kunden aus Neustadt und dem Umland zählt der Handwerksbetrieb nach eigenen Angaben. „Das wäre ohne das Vertrauen unserer Kunden, der Unterstützung unserer Partner und der Verbundenheit zu Niederkirchen kaum möglich gewesen“, bedankt sich Jürgen Schnautz. Dementsprechend will der Familienbetrieb sein Jubiläum am Freitag, 17. April, 11 bis 14.30 Uhr, sowie am Samstag, 18. April, 10 bis 18 Uhr, mit einem Tag der offenen Tür feiern. Neben der Vorstellung der Produkte und der Beratung stehen auch Uwe Groß zum Thema Energie und die Präventionsstelle der Polizei zum Thema Einbruchsicherheit bereit. Und last but not least soll auch gefeiert werden, wo DJ Borat bei kühlen Getränken und Speisen auflegt.