Seit 100 Jahren steht das Hohe-Loog-Haus im Pfälzerwald. Dahinter steht der Hambacher Ortsverband des Pfälzerwald-Vereins. Drei Mitglieder erzählen, was den Reiz am Hüttendienst ausmacht und warum der Verein vom Mitgliederschwund verschont bleibt.

Wie viele Pfälzer Teller haben Sie seit der Wiedereröffnung am 12. Juni gegessen?

Werner Hiegle: Ehrlich gesagt, setzen wir uns während des Hüttenbetriebs gar nicht groß hin zum Essen, dazu fehlt uns tagsüber die Zeit. Da isst man mal schnell einen Leberknödel, eine Bratwurst oder ein Stück Saumagen. Deshalb kann man das gar nicht so genau sagen.

Heike Walther: Streng genommen, gibt es bei uns auch gar keinen Pfälzer Teller, zumindest heißt das Gericht bei uns Dreier-Kombi.

Die Hambacher Ortsgruppe ist die größte im Pfälzerwald-Verein. 2020 stieg die Anzahl der Mitglieder noch einmal um fast zehn Prozent auf rund 1300. Wie erklären Sie sich diesen Zulauf?

Hiegle: Anders als andere Ortsgruppen haben wir wenig Probleme, neue und jüngere Mitglieder zu gewinnen. Unser Vorstand ist sehr aktiv, und wir bewirtschaften eine der beliebtesten Hütten, das merken wir an der Kundenfrequenz. Es passiert immer wieder, dass Gäste an der Theke fragen, ob sie Mitglied werden und uns so unterstützen können. Darüber hinaus bieten wir Wanderungen für jedes Alter, um da mitzumachen, sollte man Mitglied sein.

Walther: Die Lage unserer Hütte mit dem wunderschönen Ausblick spricht auch für sich, das bindet Kunden. Selbst als wir coronabedingt zu hatten, war dort oben Betrieb. Es hat sich bewährt, dass wir über Sommer die Tische aufgestellt hatten, damit die Wanderer und Mountainbiker picknicken konnten. Wir hatten darauf verzichtet, To-go-Essen anzubieten, weil wir Müll im Wald vermeiden wollten.

Ist der Plan aufgegangen? Der Revierförster hat zeitweise ja selbst Müll gesammelt ...

Walther: Es war schon einiges an Abfall, aber garantiert weit weniger, als wir mit Verpackungsmüll verursacht hätten.

Wie haben Sie sich während der monatelangen Schließung über Wasser gehalten?

Walther: Das war schon hart, da wir mit der Hütte als Wirtschaftsbetrieb keine Einnahmen hatten.

Hiegle: Über 80 Prozent der Hütten sind verpachtet, wir hingegen bewirtschaften die Hütte als Verein. Unsere Hüttendienstler bekommen Mindestlohn, aber sie machen das nicht als Job, sondern weil es ihnen Spaß macht. Einige, wie ich, betrachten es als sinnvolle Tätigkeit im Ruhestand.

Walther: Einige Gruppen nehmen den Verdienst auch gar nicht für sich, sondern spenden ihn einem Verein, in dem sie neben dem PWV Mitglied sind, oder einer sozialen Einrichtung. Auch das fiel weg.

Auf wie viele Hüttenhelfer können Sie zurückgreifen?

Peter Saling: 120 bis 130 Leute, aber darunter sind auch jene, die nur einmal pro Jahr oder alle zwei Jahre einen Dienst übernehmen.

Hiegle: Die Stammteams übernehmen etwa zehn Dienste im Jahr. Dennoch sind wir immer auf der Suche nach neuen Leuten. Denn immer wieder hören Helfer auch aus Altersgründen auf.

Saling: Wir haben auch Leute dabei, die sind über 70 oder 80 Jahre alt, das merkt man ihnen nicht an.

Walther: Auch „die Kinner“ kommen einmal im Jahr aus ganz Deutschland für einen Dienst angereist. Das ist der Nachwuchs einiger Hüttendienstler, der zwar auch schon über 30 ist, aber immer noch so heißt.

Hiegle: Unser eigentlicher Nachwuchs ist aber teilweise 60 Jahre plus. (lacht) Vor allem mittwochs hilft dieser, denn da haben Berufstätige nur schwer Zeit.

Hüttendienste scheinen sehr beliebt zu sein ...

Hiegle: Bei gutem Besuch sind sie schon anstrengend. Aber selbst wenn man danach körperlich müde ist, man ist doch immer zufrieden. Das liegt sicher auch an den vielen positiven Rückmeldungen unserer Gäste.

Walther: Wenn man sich nach dem Dienst noch etwas gebrutzelt hat und beim Essen die Aussicht genießt – das ist schon toll. Genau wie der erste Kaffee nach dem Aufstehen mit Blick auf die Rheinebene. Schließlich übernachten viele Helfer nach der Schicht oben.

Saling: Wir hatten einen Hüttendienstler, der hat 65 Jahre mitgeholfen. Ganz früher hat er mit seinem Opa Wasser- und Milchkannen nach oben geschleppt, als es noch gar keine Wasserleitungen gab. Wir haben eine schöne Gemeinschaft, die dem Verein gerne die Treue hält. Auch die jungen Generationen kommen immer wieder als aktive Mitglieder zurück mit ihren eigenen Kindern.

Ist das Hüttenteam durch Corona geschrumpft?

Walther: Nein. Es gab ein paar skeptische Stimmen, als wir überlegt hatten, im März zu öffnen – bevor die dritte Welle kam. Weil sie zu dem Zeitpunkt noch nicht geimpft waren. Mittlerweile sind wir so ziemlich alle mindestens einmal geimpft. Dadurch, dass wir die Corona-Helfer haben und den Spuckschutz an der Theke, fühlen wir uns schon sicher.

Corona-Helfer?

Walther: Wir haben junge Leute eingestellt, die sich darum kümmern, dass die Gäste sich an die Regeln halten und zum Beispiel über die Luca-App oder über einen ausgefüllten Zettel „einchecken“.

Hiegle: Das Ordnungsamt hat hier öfter mal vorbeigeschaut und uns für die Abläufe gelobt. Die Gäste übrigens auch. Natürlich war es für sie etwas beschwerlich, sich so lange anzustellen und Hygienezettel ausfüllen zu müssen. Und nicht jeder hat Verständnis dafür, den Corona-Euro zu bezahlen, über den wir die Corona-Helfer entlohnen. Die allermeisten haben das aber verstanden. Und dafür haben wir ja auch unsere Preise nicht erhöht. Der Vorteil des Corona-Euros: Wenn die Pandemie rum ist, bezahlen die Gäste wieder den gewohnten Preis.

Das Hohe-Loog-Haus feiert dieses Jahr 100-Jähriges. Wenn Sie ein Buch schreiben müssten, was wäre das spannendste Kapitel?

Walther: Die Energie der Vorstände, die ist schon immer bemerkenswert gewesen. Hier wurden Wasserleitungen- und Stromleitungen verlegt, Küchen- und Toilettenanbauten verwirklicht. Dass man immer versucht hat, das Haus weiterzuentwickeln, zieht sich wie ein roter Faden durch seine Geschichte.

Hiegle: Ich war Ende der 60er-Jahre schon mit meinem Ausbildungsjahrgang als Gast in der Hütte. Ich wusste natürlich damals nicht, dass ich später mal selbst zum Team gehören würde. Aber mir war klar, so eine Hütte im Wald, das ist etwas ganz Besonderes. Mittlerweile fragen meine Enkel, ob wir wieder auf Opas Hütte gehen.

Saling: Ich erinnere mich auch an ein Waldfest mit der Band „Anonyme Giddarischde“, da ist das Hüttengelände fast aus allen Nähten geplatzt. Das war total verrückt.

Was ist für Sie der schönste Weg zum Hohe-Loog-Haus?

Hiegle: Der Weg vom Hambacher Schloss aus über die Sommerberghütte. Aber im Prinzip ist jeder Weg ein schöner Weg, wenn er im Hohe-Loog-Haus endet. (lacht)

Saling: Dem stimme ich voll und ganz zu. Von der Route hat man tolle Ausblicke, auch aufs Schloss.

Walther: Wir wandern gerne über die Sternbergquelle oder übers grüne Bänkel zur Hütte. Oder über den Nollenkopf.

Angenommen, ich habe vor, mit Freunden im Herbst im Basecamp hinter dem Hohe-Loog-Haus zu übernachten. Ist das realistisch?

Saling: Aus heutiger Sicht ja. Das hängt natürlich von der aktuellen Corona-Lage ab. Anmelden sollten sich Interessierte aber trotzdem, die Belegungszahlen sind schon wieder ganz gut.

Walther: Ist ja auch kein Wunder, es ist wirklich schön geworden mit Matratzenlager, Küche, Dusche und Toilette. Das sagen selbst die im Verein, die vor dem Umbau des alten Lagers noch gezweifelt hatten. (lacht) Aber das ist auch beim geplanten Bau des Freisitzes auf der Hütte so. Am Ende wird es bestimmt toll, wetterunabhängig draußen sitzen zu können. Da müssen wir natürlich immer die Personalsituation im Blick behalten, was ist noch leistbar und was nicht.

Saling: Wir wollen gerne mehr Gäste, aber nicht als oberste Prämisse. Wir wollen vor allem zufriedene Gäste. Das kommt natürlich auch mit zufriedenen Hüttendienstlern.

Beim Sommerinterview dürfen die Befragten dem Journalisten eine Frage stellen. Wie lautet Ihre an mich?

Walther: Wie war Ihr erster Eindruck von unserer Hütte?

Leider war die Hütte bei meinem ersten Besuch geschlossen. Ganz besonders reizvoll ist für mich der Ausblick auf meinen Lieblingsberg, die Kalmit. Und die Frage mit dem Übernachten war vielleicht auch ein kleines bisschen eigennützig ...



Zur Person

Heike Walther, 51 Jahre, Grundschullehrerin aus Neustadt, seit 2012 im Vorstand des PWV Hambach, Naturschutzwartin

Peter Saling (Alter), Chemiker und wohnhaft in Neustadt, seit 15 Jahren Vorsitzender des Vereins

Werner Hiegle (68), Pensionär aus Kirrweiler, seit 20 Jahren im Verein, seit 2016 zweiter Hüttenwart mit Reiner Krieger

Termin

Am Wochenende 21./22. August wird am Hohe-Loog-Haus mit maximal 500 Personen das Waldfest gefeiert. Beginn ist um 14 Uhr mit der Band „HGH“, die Pfälzer Hüttenmusik zum Besten gibt. Um 20 Uhr spielt die „Uffbasse Palzbänd“. Eine Waldandacht ist für Sonntag, 22. August, 11 Uhr, geplant. Zauberkunst Boretti steht um 12.30 Uhr an, die Kolpingskapelle Neustadt-Hambach spielt ab 13.30 Uhr. Ein Puppentheater wird um 15 Uhr angeboten.