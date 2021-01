Eine betrunkene 63-Jährige hat am Freitagabend in der Hindenburgstraße in Neustadt einen Verkehrsunfall verursacht und sich anschließend aus dem Staub gemacht. Laut Polizei streifte sie mit ihrem Kleinwagen das am Straßenrand abgestellte Auto eines 43-Jährigen. Durch den Aufprall wurden beide Fahrzeuge stark beschädigt, es entstand ein Sachschaden von mindestens 10.000 Euro. Die Frau flüchtete von der Unfallstelle. Ein aufmerksamer Zeuge konnte sich jedoch das Kennzeichen merken und informierte die Polizei. Diese stellte die Frau letztendlich.

Bei der Verkehrsunfallaufnahme fiel der Polizeistreife auf, dass die 63-Jährige unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von knapp zwei Promille. Ihr wurde auf der Polizeidienststelle eine Blutprobe entnommen und der Führerschein abgenommen. Die Frau erwartet nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Verkehrsunfallflucht.