Von 1993 bis 1996 sind Niederkirchener und Wörrstadter Frauenfußball-Teams sechsmal in der Bundesliga aufeinandergetroffen. Beide waren einmal deutscher Meister: Niederkirchen 1993, Wörrstadt 1974. Am Sonntag spielen sie gegeneinander.

Wenn der 1. FFC Niederkirchen den TuS Wörrstadt morgen, Sonntag, 14 Uhr, in seinem letzten Heimspiel vor der Winterpause empfängt, handelt es sich erstmals nur noch um ein Kellerduell der Regionalliga Südwest.

Obwohl die Vorrunde noch nicht vorüber ist, droht dem Verlierer des morgigen Duells das Szenario, den Anschluss an das Tabellenmittelfeld zu verlieren. Der FFC rutschte am vergangenen Sonntag wegen seiner 2:4-Niederlage beim VfR Wormatia Worms auf den vorletzten Tabellenplatz ab. Der TuS Wörrstadt ist nur einen Rang besser platziert, hat aber drei Punkte mehr als die Niederkirchenerinnen auf seinem Konto. Allerdings haben die Rheinhessinnen zum Tabellenachten SC Bad Neuenahr bereits einen Rückstand von sechs Zählern. Sie sind immerhin punktgleich mit dem Tabellennachbarn Wormatia Worms, der als Rangzehnter den ersten Nichtabstiegsplatz belegt.

FFC ohne Rolf Freymüller

Trainer Rolf Freymüller wird den FFC am Sonntagnachmittag nicht coachen. Denn er befindet sich zurzeit in Katar, um sich einige Spiele der Fußball-Weltmeisterschaft anzusehen. Sein Sohn Gerd wird ihn an der Seitenlinie vertreten.

Bei der Niederlage in Worms haben sich Stürmerin Melanie Radtke bei ihrer Vorlage zum 1:0-Führungstreffer von Kristin Götz (35.) sowie Torfrau Annabelle Munzenza verletzt. Die Keeperin hatte in der letzten Minute mit Verdacht auf Rippenprellung und Halswirbelsäulen-Syndrom den Schlusspfiff auf dem Boden liegend erlebt.