Das Ergebnis einer Kontrolle vom frühen Mittwochabend nimmt die Neustadter Polizei zum Anlass, Autofahrer selbst vor dem Genuss von kleineren Alkohol-Mengen zu warnen. Bei einem 57-jährigen Autofahrer wurden in der Straße „Im Altenschemel“ in Lachen-Speyerdorf 0,88 Promille gemessen. Der Fahrer erklärte den Wert mit dem Genuss von zwei Gläsern Bier. In der Polizeiinspektion wurde daher wenig später ein laut Polizei „gerichtlich verwertbarer Atemalkoholtest“ vorgenommen. Dieser ergab 0,26 Promille. Ein solcher Wert entspreche schon eher der Aussage des Autofahrers. Der Fall zeige jedoch, dass eine Fahrt nach dem Konsum von kleinen Mengen Alkohol „zu ordnungswidrigem oder gar strafbarem Verhalten“ führen könne. Besser sei es daher, so die Polizei, wenn Autofahrer ganz auf Alkohol verzichten.